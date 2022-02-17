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Авиационный безвиз для Украины: Рада поддержала соглашение об открытом небе с ЕС

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 10:52
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Рассказываем, почему соглашение об общем воздушном пространстве с ЕС – историческое решение для Украины
Что изменится после ратификации соглашения
Что изменится после ратификации соглашения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла в целом законопроект "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве".

Об этом свидетельствуют результаты голосования на заседании нардепов. Голоса "за" отдали 311 народных избранников.

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"Мы говорим не только о гражданской безопасности и гражданских перевозках, а также о грузовых и почтовых. Мы становимся в ряд со странами, такими как Западные Балканы, Грузия, Молдова, Израиль, Иордания и Марокко", – заявила депутат Мария Мезенцева.

Ратификация этого соглашения подразумевает постепенное создание Совместного авиационного пространства (САП) между Украиной и странами Евросоюза. Это означает общие правила в сфере безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, защиты окружающей среды, защиты прав потребителей, систем компьютерного бронирования, а также на идентичных правилах, касающихся социальных аспектов.

Что изменится?

Для того, чтобы достичь вышеуказанной синхронизации, соглашение устанавливает обязательные:

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  • правила;
  • технические требования;
  • административные процедуры;
  • базовые эксплуатационные стандарты и имплементационные нормы;

Украина должна будет имплементировать в свою систему все правила и стандарты авиаперевозок Евросоюза и получит свободный доступ к рынку на равных условиях конкуренции.

Стороны также обязуются оказывать друг другу поддержку и помощь для актов незаконного захвата гражданских самолетов и других незаконных актов, направленных на подрыв безопасности.

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Дополняется.

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