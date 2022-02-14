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Боятся войны: еще одна европейская авиакомпания прекращает полеты над Украиной

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 12:02
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Очередная авиакомпания сообщила, что будет избегать воздушного пространства над Украиной до нормализации ситуации
Кто отказался летать над Украиной
Кто отказался летать над Украиной / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Норвежская авиакомпания Norwegian приостанавливает полеты в воздушном пространстве Украины из-за напряженной ситуации с безопасностью.

Об этом сообщил директор по коммуникациям Эсбен Туман, передает местное издание "E24".

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"Мы приняли решение на основе комплексной оценки безопасности. Поэтому мы решили не летать над Украиной до особого распоряжения", – сказал он.

Авиакомпания не совершает рейсов в Украину, но пролетает над ней во время совершения рейсов в Венгрию и Турцию.

По словам Тумана, они избегают восточных областей после катастрофы рейса MH17 над Донбассом.

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Что происходит?

В воскресенье, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что уже с понедельника, 14 февраля, над Украиной и из нее перестанут летать все крупные авиакомпании, поскольку страховые компании отказались покрывать страховые случаи, произошедшие в нашем воздушном пространстве.

О прекращении полетов уже сообщила авиакомпания KLM, раздумывает над эти решением компания Lufthansa. Также 13 февраля в Кишиневе был посажен рейс Фуншал (Португалия) – Киев, авиакомпании SkyUp.

Выяснилось, что самолет был взят в лизинг и его владелец запретил компании летать над Украиной из-за напряженной ситуации с безопасностью.

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Несмотря на панику, в правительстве убеждают, что воздушное пространство над Украиной не собираются закрывать и оно полностью безопасно.

Для того, чтобы как то повлиять на решения авиакомпаний Кабмин даже выделил 16 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве страны.

Дополняется...

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