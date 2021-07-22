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Илон Маск снова в деле. Биткоин резко подорожал из-за заявления миллиардера

22 июля 2021 9:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

До этого главная криптовалюта переживала очередной виток падения курса. Аналитики оценили влияние слов Маска на рынок

Курс биткоина вырос из-за заявления Маска

Курс биткоина вырос из-за заявления Маска / Фото: Getty Images

Биткоин, который еще недавно падал ниже психологической отметки в 30 тыс. долларов, внезапно перешел к росту. Курс уже поднялся выше 32 тыс. долларов. Всплеск оптимизма вновь вызвал Илон Маск. Он заявил, что Tesla, вероятнее всего, вновь начнет продавать свои электромобили за биткоины.

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Утром 22 июля, по данным CoinDesk, биткоин торгуется на уровне 32,07 тыс. долларов, а рыночная капитализация главной криптовалюты вернулась к уровню выше 600 млрд долларов.

Курс биткоина 22 июля

Курс биткоина 22 июля

"Скорее всего, Tesla возобновит прием биткоинов... Я бы хотел провести тщательную проверку, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии [в майнинге биткоина] составляет 50% или выше, и что есть тенденция к его увеличению. Если это уже так, Tesla возобновляет прием биткоинов", - цитирует BBC заявление Маска на криптоконференции B Word.

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что позитивные новости позволят биткоину подняться до 33-34 тыс. долларов. Сильнее криптовалюта вряд ли вырастет, т.к. этого не позволят фундаментальные факторы, полагает эксперт.

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Маск обосновывает свое отношение к биткоину не финансовыми соображениями, а экологическими. Tesla ранее раскритиковали за решение принимать оплату за электромобили в биткоинах. В итоге компания отказалась от этой практики. Тогда Маск заявил, что Tesla снова будет рассматривать биткоин как платежное средство, когда майнинг криптовалюты на 50% и более будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников. Теперь ему сказали, что это уже произошло.

Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

А о том, какая судьба может ожидать "электронное золото" в Украине, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня" "По следам биткоина":

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