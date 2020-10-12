"Большой семерке" не нравится криптовалюта от Facebook: названа причина

Министры финансов стран "Большой семерки" могут выступить против запуска криптовалюты Libra от компании Facebook.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления G7.
По данным агентства, в документе говорится, что платежи в цифровой валюте могут улучшить доступ к финансовым услугам и снизить издержки, однако над подобными операциями должен совершаться контроль и надзор для обеспечения финансовой стабильности, защиты прав потребителей, кибербезопасности, а также конфиденциальности. Без подобного контроля это может привести к отмыванию денег и финансированию терроризма.
"Группа семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. – Ред.) продолжает полагать, что никакие глобальные проекты "стейблкоинов" не должны реализовываться до тех пор, пока они надлежащим образом не учтут необходимые правовые, регулирующие и контрольные требования", — говорится в документе.
Напомним, вице-президент и глава подразделения Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил в июле 2019-го, что компания "не планирует конкурировать с традиционной суверенной валютой" или вмешиваться в государственную монетарную политику. Поэтому запуск Libra начнется после получения всех согласований регулирующими органами США.
Сайт "Сегодня" также сообщал, что в июне 2019 года Facebook объявила о планах выпустить свою криптовалюту Libra в следующем году. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.
При этом ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены были вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой" от Facebook. Правда, потом начали массово отказываться от финансирования проекта.
Напомним, в Тернополе на мощностях "Укрзализныци" майнили криптовалюту:
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