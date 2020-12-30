Биткоин взлетает: исторический рекорд побит в седьмой раз за месяц

Стоимость криптовалюты уже превышала 28,5 тыс. долларов за коин

Криптовалюта Bitcoin в седьмой раз за месяц обновила исторический максимум, подорожав до 28 579 долларов. Предыдущий максимум был достигнут 27 декабря – 28 352 доллара.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

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К 12 часам по киевскому времени стоимость криптовалюты откатилась до 27 846 долларов. Рост за последние сутки составил 4,01%. Капитализация криптовалюты поднялась до 517,38 млрд долларов.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов, что позволит криптокомпаниям легально работать в Украине.

До этого НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка Украины, также не являются платежным средством. После этого украинские регуляторы, включая НБУ, начали разрабатывать систему контроля над рынком криптовалют.

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