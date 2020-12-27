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Bitcoin снова обновил рекорд по стоимости: уже больше 27 тысяч долларов

27 декабря, 11:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Активно растет цена и другой криптовалюты — Ethereum

Курс криптовалюты Bitcoin под конец 2020 года продолжает активный рост и снова обновил исторический максимум.

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Об этом говорится в данных Coindesk.

Одна единица криптовалюты сейчас стоит 27,3 тысячи долларов, что является самой высокой ценой за все время существования Bitcoin.

Активно растет цена и другой криптовалюты — Ethereum. Ее курс составляет 633 доллара за одну единицу. Исторический максимум Ethereum также был поставлен в декабре, цена на криптовалюту была 663 доллара.

В тренде
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Ранее 26 декабря курс биткоина обновил исторический максимум, превысив в моменте отметку в 25 тысяч долларов.

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Напомним, курс биткоина продолжает расти – на прошлой неделе он впервые поднялся выше 23 тыс. долларов, а уже 20 декабря установил новый исторический рекорд – 24 146 долларов за коин.

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