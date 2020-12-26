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Биткоин установил пятый за месяц исторический рекорд

26 декабря, 11:05

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Позже курс криптовалюты откатился

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив в моменте отметку в 25 тысяч долларов.

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Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

На пике цена поднималась до $25,013, показав рост на более чем 6%.

Однако по состоянию на 09:00 по киевскому времени его стоимость немного откатилась. Сейчас она составляет 24 828 долларов. На еще одной бирже, Bitstamp, стоимость одного биткоина составляет 25 020, на FTX – выше 25 040 долларов.

В тренде
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Курс биткоина продолжает расти – на прошлой неделе он впервые поднялся выше 23 тыс. долларов, а уже 20 декабря установил новый исторический рекорд – 24 146 долларов за коин.

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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов, что позволит криптокомпаниям легально работать в Украине.

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