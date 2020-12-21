Биткоин установил новый исторический рекорд: выше 24 тысяч долларов

Курс биткоина продолжает расти – на прошлой неделе он впервые поднялся выше 23 тыс. долларов, а уже 20 декабря установил новый исторический рекорд – 24 146 долларов за коин.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.
Впрочем, по состоянию на 23:40 стоимость главной криптовалюты откатилась до 23 526 долларов.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов, что позволит криптокомпаниям легально работать в Украине.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк