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Биткоин установил новый исторический рекорд: выше 24 тысяч долларов

21 декабря, 00:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Позже курс криптовалюты откатился

Курс биткоина продолжает расти – на прошлой неделе он впервые поднялся выше 23 тыс. долларов, а уже 20 декабря установил новый исторический рекорд – 24 146 долларов за коин.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса CoinDesk.

Впрочем, по состоянию на 23:40 стоимость главной криптовалюты откатилась до 23 526 долларов.

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Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые необходимы для легализации рынка виртуальных активов, что позволит криптокомпаниям легально работать в Украине.

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