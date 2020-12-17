В Украине изменили порядок назначения субсидий и льгот: кого коснутся новшества

В Украине упростили порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, возможность оформить субсидии получили семьи заробитчан, которые трудятся в странах, с которыми у Украины нет договоров о соцобеспечении. Изменения коснулись и тех, кто приобрел или получил в наследство.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Что меняется?

Появилась возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ранее жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии).

перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, которые не имеют доходов в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ранее жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии). Ощадбанк и получатели субсидий смогут официально к онтактировать с помощью мессенджеров .

. Установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью-2020 размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза. Это связано с началом отопительного сезона.

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При этом на время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.

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А министр соцполитики Марина Лазебная также рассказала, что будет с пенсиями и субсидиями во время жесткого локдауна:

Видео: PavlovskyNews

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