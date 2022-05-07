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Секрет раскрыт: чего ждать от тарифов на коммуналку в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 07:18
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рассказал о самом важном вопросе в сфере ЖКХ
Вопрос поднятия тарифов пока не стоит на повестке дня
Вопрос поднятия тарифов пока не стоит на повестке дня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине сейчас вообще не поднимается вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, передает "Интерфакс-Украина".

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"На сегодняшний день не планируется изменение никаких коммунальных тарифов. Таких процессов нет и такие вопросы не поднимаются", – подтвердил политик.

По словам Геруса, самый важный вопрос в настоящее время – это платежная дисциплина потребителей, хотя бы тех из них, кто в состоянии гасить платежки.

Глава комитета подчеркнул, что оплачивать коммунальные услуги это невероятно важно для стабильного функционирования энергетического сектора страны

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"Это и наличие энергоресурсов, и деньги на ремонты и строительство инфраструктуры, электрических и газовых сетей. Это наш совместный взнос, который может сделать каждый гражданин", – отметил Герус.

Что происходит с тарифами?

В мае все тарифы оставили на прежнем уровне, хотя некоторые должны были вырасти еще в апреле.

Например тариф на свет заморозят как минимум на полгода на таком уровне:

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  • до 250 кВт*ч (включительно, за весь объем потребления) – 1,44 гривни за 1 кВт*ч;
  • более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривни за 1 кВт*ч.

Детальнее о других коммунальных услугах в Украине, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, когда украинцев переведут на новую систему учета газа и рассказывали, что украинцам будут по-новому рассчитывать платежки за воду.

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