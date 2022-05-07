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Секрет розкритий: чого чекати від тарифів на комуналку найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 травня, 07:18
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Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ розповів про найважливіше питання у сфері ЖКГ
Питання підвищення тарифів поки не стоїть на порядку денному
Питання підвищення тарифів поки не стоїть на порядку денному / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зараз взагалі не порушується питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус, передає "Інтерфакс-Україна".

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"На сьогоднішній день не планується зміна жодних комунальних тарифів. Таких процесів немає і такі питання не порушуються", – підтвердив політик.

За словами Геруса, найважливіше питання наразі – це платіжна дисципліна споживачів, хоча б тих із них, хто може гасити платіжки.

Глава Комітету наголосив, що оплачувати комунальні послуги це неймовірно важливо для стабільного функціонування енергетичного сектору країни.

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"Це і наявність енергоресурсів, і гроші на ремонти та будівництво інфраструктури, електричних та газових мереж. Це наш спільний внесок, який може внести кожен громадянин", – зазначив Герус.

Що відбувається із тарифами?

У травні всі тарифи залишили на колишньому рівні, хоча деякі мали вирости ще у квітні.

Наприклад, тариф на світло заморозять як мінімум на півроку на такому рівні:

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  • до 250 кВт*год (включно за весь обсяг споживання) – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
  • більше 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Детальніше про інші комунальні послуги в Україні, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, коли українців переведуть на нову систему обліку газу і розповідали, що українцям по-новому розраховуватимуть платіжки за воду

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