Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Война испортила планы "Нафтогаза" – что не сможет делать компания с 1 мая

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 11:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как война повлияла на планы Украины приблизится к энергосистеме Европы
Изменится ли система учета газа с 1 мая
Изменится ли система учета газа с 1 мая / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина должна была перейти на новую систему учета газа с 1 мая, в том числе, и клиенты "Нафтогаза". Однако в планы вмешалась война и теперь это важное нововведение под вопросом.

Об этом сообщает компания "Нафтогаз" в своих соцсетях.

Реклама

Сейчас объем потребления измеряется в кубометрах, а с 1 числа измерять его должны были в киловатт-часах.

"Нафтогаз" предупредил своих клиентов заранее, но за несколько дней до перехода выяснилось, что война помешала и этим планам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2022 года не меняет систему учета. Сейчас мы ожидаем уточнения от регулятора НКРЭКУ, к которому были направлены обращения по этому вопросу", – предупредили в "Нафтогазе".

Реклама

Зачем нужна новая система?

В Европе газ уже давно считают в киловатт-часах, а считать его в кубометрах – это советская система.

Для Украины это создавало дополнительные сложности, поскольку поставщики газа были вынуждены пользоваться двумя разными системами учета для внутреннего рынка и внешнего.

Учет газа в кубометрах не отражает реальные объемы потребления, поскольку голубое топливо имеет разную калорийность.

Реклама

Таким образом, использовав одинаковое количество кубометров газа, который имеет разную калорийность, два потребителя заплатят одинаково, а вот получат по-разному.

Серьезно для бытовых потребителей ничего не изменится, сами тарифы останутся прежними, а о том, сколько реально придется платить пока рано говорить.

Показания счетчиком по прежнему нужно передавать в кубометрах, а уже в облгазе, занимающемся распределением газа, будут переводить эти цифры в киловатт-часы.

"Сегодня" также писали, что украинцы начнут получать новые платежки за воду и рассказывали, почему "Нафтогаз" присылает счета людям с разрушенными войной домами.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,22 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,59
34,09
38,65
-
35,79
34,09
38,65
-
-
34,09
38,59
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,55
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять