Війна зіпсувала плани "Нафтогазу" – що не зможе робити компанія з 1 травня

Україна мала перейти на нову систему обліку газу з 1 травня, в тому числі, і клієнти "Нафтогазу". Однак у плани втрутилася війна, і тепер це важливе нововведення під питанням.
Про це повідомляє компанія "Нафтогаз" у своїх соцмережах.
Наразі обсяг споживання вимірюється в кубометрах, а з 1 числа вимірювати його мали в кіловат-годинах.
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"Нафтогаз" попередив своїх клієнтів заздалегідь, але за кілька днів до переходу з'ясувалося, що війна завадила і цим планам.
"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 травня 2022 року не змінює систему обліку. Наразі ми очікуємо уточнення від регулятора НКРЕКУ, до якого було направлено звернення з цього питання", – попередили у "Нафтогазі".
Навіщо потрібна нова система?
У Європі газ уже давно рахують у кіловат-годинах, а рахувати його в кубометрах – це радянська система.
Для України це створювало додаткові складнощі, оскільки постачальники газу змушені були користуватися двома різними системами обліку для внутрішнього ринку та зовнішнього.
Облік газу в кубометрах не відображає реальних обсягів споживання, оскільки блакитне паливо має різну калорійність.
Таким чином, використавши однакову кількість кубометрів газу, який має різну калорійність, два споживачі заплатять однаково, а от отримають по-різному.
Серйозно для побутових споживачів нічого не зміниться, самі тарифи залишаться незмінними, а про те, скільки реально доведеться платити поки що рано говорити.
Покази лічильником, як і раніше, потрібно передавати в кубометрах, а вже в облгазі, що займається розподілом газу, переводитимуть ці цифри в кіловат-годинник.
"Сьогодні" також писали, що українці почнуть отримувати нові платіжки за воду і розповідали, чому "Нафтогаз" надсилає рахунки людям зі зруйнованими війною будинками.