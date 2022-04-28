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Війна зіпсувала плани "Нафтогазу" – що не зможе робити компанія з 1 травня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 11:08
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Розповідаємо, як війна вплинула на плани України, наблизиться до енергосистеми Європи
Чи зміниться система обліку газу з 1 травня
Чи зміниться система обліку газу з 1 травня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Україна мала перейти на нову систему обліку газу з 1 травня, в тому числі, і клієнти "Нафтогазу". Однак у плани втрутилася війна, і тепер це важливе нововведення під питанням.

Про це повідомляє компанія "Нафтогаз" у своїх соцмережах.

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Наразі обсяг споживання вимірюється в кубометрах, а з 1 числа вимірювати його мали в кіловат-годинах.

"Нафтогаз" попередив своїх клієнтів заздалегідь, але за кілька днів до переходу з'ясувалося, що війна завадила і цим планам.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" з 1 травня 2022 року не змінює систему обліку. Наразі ми очікуємо уточнення від регулятора НКРЕКУ, до якого було направлено звернення з цього питання", – попередили у "Нафтогазі".

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Навіщо потрібна нова система?

У Європі газ уже давно рахують у кіловат-годинах, а рахувати його в кубометрах – це радянська система.

Для України це створювало додаткові складнощі, оскільки постачальники газу змушені були користуватися двома різними системами обліку для внутрішнього ринку та зовнішнього.

Облік газу в кубометрах не відображає реальних обсягів споживання, оскільки блакитне паливо має різну калорійність.

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Таким чином, використавши однакову кількість кубометрів газу, який має різну калорійність, два споживачі заплатять однаково, а от отримають по-різному.

Серйозно для побутових споживачів нічого не зміниться, самі тарифи залишаться незмінними, а про те, скільки реально доведеться платити поки що рано говорити.

Покази лічильником, як і раніше, потрібно передавати в кубометрах, а вже в облгазі, що займається розподілом газу, переводитимуть ці цифри в кіловат-годинник.

"Сьогодні" також писали, що українці почнуть отримувати нові платіжки за воду і розповідали, чому "Нафтогаз" надсилає рахунки людям зі зруйнованими війною будинками.

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