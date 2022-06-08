"Нас ждет самая сложная зима": что будет с тарифами на коммуналку

Зеленский заявил, что в Украине создадут новый штаб для подготовки к отопительному сезону, который будет очень сложным из-за войны с РФ

Что будет с тарифами зимой 2022-2023 годов / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании штаба для подготовки к следующему отопительному сезону. По его словам, он будет самым сложным для Украины за годы независимости.

Что именно планируют делать власти, и какими будут тарифы, президент рассказал в своем обращении.

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Украина пока не будет продавать газ и уголь за границу

Зеленский объяснил, что за все годы независимости Украины этот отопительный сезон будет самым трудным из-за боевых действий и полномасштабной войны с РФ. Но страна уже начинает готовиться к зиме, и власти решают вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля и производства электроэнергии.

Президент заявил, что пока Украина не будет продавать газ и уголь за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды.

В то же время наше государство будет наращивать продажу электричества. После того как Украина присоединилась к объединенной энергосети Европы, такой экспорт будет для нас выгоден. В частности, увеличится валютная выручка, а также Украина таким образом поможет европейским государствам облегчить проблемы с энергетикой на фоне того, что они уменьшают зависимость от российских энергоресурсов.

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Также в Украине планируются ремонты ТЭС, ТЭЦ и котельных. В первую очередь будут восстанавливать те, которые были повреждены или полностью уничтожены после обстрелов российского агрессора.

Что будет с тарифами?

"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу: сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – заявил Зеленский.

Он добавил, что за тарифы на тепло и горячую воду отвечают местные администрации, поэтому и на местном уровне зимой 2022-2023 годов тарифы не должны измениться.

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Витренко рассказал, где "Нафтогаз" ищет газ до следующей зимы

"Сегодня" уже писали, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что для успешного отопительного сезона Украине необходимо импортировать 6 млрд куб. м газа.

Для закупок наше государство сейчас ведет переговоры с США. И для этого нужно около 8 млрд долларов. Витренко добавил, что рассматривается и такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза.

Мы также рассказывали о том, что с 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки. Читайте и о том, как изменились тарифы для украинцев в 16 областях.