Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

"Нас ждет самая сложная зима": что будет с тарифами на коммуналку

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 10:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зеленский заявил, что в Украине создадут новый штаб для подготовки к отопительному сезону, который будет очень сложным из-за войны с РФ
Что будет с тарифами зимой 2022-2023 годов
Что будет с тарифами зимой 2022-2023 годов / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании штаба для подготовки к следующему отопительному сезону. По его словам, он будет самым сложным для Украины за годы независимости.

Что именно планируют делать власти, и какими будут тарифы, президент рассказал в своем обращении.

Реклама

Украина пока не будет продавать газ и уголь за границу

Зеленский объяснил, что за все годы независимости Украины этот отопительный сезон будет самым трудным из-за боевых действий и полномасштабной войны с РФ. Но страна уже начинает готовиться к зиме, и власти решают вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля и производства электроэнергии.

Президент заявил, что пока Украина не будет продавать газ и уголь за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды.

В то же время наше государство будет наращивать продажу электричества. После того как Украина присоединилась к объединенной энергосети Европы, такой экспорт будет для нас выгоден. В частности, увеличится валютная выручка, а также Украина таким образом поможет европейским государствам облегчить проблемы с энергетикой на фоне того, что они уменьшают зависимость от российских энергоресурсов.

Реклама

Также в Украине планируются ремонты ТЭС, ТЭЦ и котельных. В первую очередь будут восстанавливать те, которые были повреждены или полностью уничтожены после обстрелов российского агрессора.

Что будет с тарифами?

"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу: сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", – заявил Зеленский.

Он добавил, что за тарифы на тепло и горячую воду отвечают местные администрации, поэтому и на местном уровне зимой 2022-2023 годов тарифы не должны измениться.

Реклама

Витренко рассказал, где "Нафтогаз" ищет газ до следующей зимы

"Сегодня" уже писали, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что для успешного отопительного сезона Украине необходимо импортировать 6 млрд куб. м газа.

Для закупок наше государство сейчас ведет переговоры с США. И для этого нужно около 8 млрд долларов. Витренко добавил, что рассматривается и такой вариант, как использование газа в рамках ленд-лиза.

Мы также рассказывали о том, что с 1 июня НАК установил льготный тариф на голубое топливо для поставщиков воды. Тепловикам газ будут продавать со скидкой, чтобы обеспечить централизованные поставки. Читайте и о том, как изменились тарифы для украинцев в 16 областях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30566.62

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1805.87

Litecoin (LTC)

62.7

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять