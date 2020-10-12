Цифра дня. Сколько украинцев получат субсидии в 2021 году

Министр Марченко уверен, что в госбюджете хватит денег на выплаты

В Украине в 2021 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получат почти 5 миллионов домохозяйств. На это в проекте госбюджета закладывается 36,6 млрд гривен.

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Такие данные привел министр финансов Сергей Марченко.

Глава Минфина заверил, что система коммунальных субсидий сохранится, и помощь должны получить те, кому она нужнее всего. Расходы на субсидии и количество субсидиантов при этом уменьшаются из-за роста минимальной зарплаты, уверяет министр. Для сравнения: в бюджете-2020 на субсидии закладывалось более 40 млрд гривен.

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Напомним, уже с 1 января 2021 года в Украине вводят предварительную проверку данных при назначении субсидий. Минфин построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

При этом некоторые эксперты считают, что ужесточение правил получения соцпомощи поможет государству сэкономить 6-7 млрд гривен на выплате субсидий на оплату услуг ЖКХ.

В целом, как заявлял Марченко, социальные расходы в 2021 потребуют 323 млрд гривен.

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