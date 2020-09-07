Назначать субсидии будут быстрее: Минфин вводит превентивную проверку выплат

Информация о кандидатах на субсидии будет содержаться на аналитической платформе министерства

Несмотря на то что ужесточение правил получения соцпомощи в Украине поможет государству сэкономить 6-7 млрд гривен на субсидиях на оплату услуг ЖКХ, с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, подаваемая гражданами при обращении за госпомощью.

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Минфин уже построил информационно-аналитическую платформу верификации госвыплат, которая объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников, сообщает пресс-служба ведомства.

Обработка информации осуществляется в автоматизированном режиме средствами платформы без вмешательства человека.

Архитектура платформы может обеспечить одновременную обработку 3500 запросов на проверку информации, что позволяет использовать это программное решение госорганам при назначении выплат и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах.

Минфин разработал механизм предоставления доступа к платформе органам, осуществляющим государственные выплаты. Считается, что он обеспечит качественное взаимодействие и обмен информацией между различными органами власти.

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Проведение превентивной верификации будет способствовать эффективному и целевому использованию бюджетных средств, поскольку достоверность сведений, влияющих на определение права и размер государственных пособий, будет проверяться в режиме реального времени на этапе назначения выплат, говорится в сообщении.

Напомним, 1 января 2021 года вступает в силу статья 10 закона "О верификации и мониторинге государственных выплат", которой предусмотрено осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий, других социальных выплат.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Новые правила начисления соцпомощи: кому станет сложнее получить, а кому вообще не заплатят".

Также напомним, что в Украине продолжается программа монетизации субсидий и льгот.

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