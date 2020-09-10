В Украине заметно вырос курс евро, доллар тоже дорожает

На пятницу, 11 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

10.09 11.09 Изменение 1 доллар США 27,83 грн 27,84 грн + 0,01

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Таким образом, по сравнению со значениями 10 сентября курс доллара повысился еще на копейку после роста на три копейки в предыдущий банковский день. Так дорого "зеленый" в Украине не стоил с конца июля. За неделю – с 4 по 11 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 15 копеек.

Курс евро на 11 сентября при этом вырос сразу на 20 копеек – с 32,77 до 32,97 гривни. До этого курс евро снижался в течение нескольких дней.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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