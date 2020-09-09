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Доллар дорожает: эксперт объяснил ситуацию на валютном рынке Украины

9 сентября, 11:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На курс гривни сейчас влияет несколько основных факторов

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 9 сентября на межбанковском валютном рынке Украины находится выше 27,8 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, такая динамика наблюдается на фоне того, что в Украине официально началась избирательная кампания по местным выборам. Также участники рынка ориентируются на прошедшее 8 сентября размещение ОВГЗ, которое подтверждает низкий спрос на гособлигации.

"Благоприятной новостью для рынка стал рекордный рост золотовалютных резервов Украины по итогам августа 2020 года – до 29,05 млрд долларов. Однако уже 1 сентября было погашено 2 млрд долларов внешних обязательств, поэтому показатель по итогам месяца снизится", – объяснил Шевчишин.

Позитивным фактором для курса, по мнению аналитика, будет выступать обвал цен на нефть на мировых рынках, что для Украины как нетто-импортера сделает этот ресурс более дешевым.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривня будет колебаться на отметках 27,7-27,9 грн/долл.", – считает Шевчишин.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар гривня межбанк курс гривни курс доллара валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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