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В Украине взлетят цены на смартфоны – на сколько подорожают гаджеты

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 16:40
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В 2022 году подорожают не только коммуналка и продукты
В Украине подорожают смартфоны: что происходит
В Украине подорожают смартфоны: что происходит / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После предложения Владимира Зеленского подарить по смартфону каждому вакцинированному украинцу от 60 лет, в мире заговороли о серьезном подорожании гаджетов. Изменения в цене на мобильные телефону коснутся и украинского рынка.

Об этом пишет издание Counterpoint Research, специализирующееся на аналитике цен.

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Сообщается, что смартфоны прибавят в цене уже в 2022 году по причине дефицита микросхем и их подорожания.

При этом отмечается, что телефоны дорожали и годом ранее – с января по февраль цены, в среднем, стали выше на 600 грн.

Откуда взялся дефицит микросхем?

Все довольно буднично – пандемия коронавируса повлияла на очень резкий и серьезный спрос на ноутбуки, приставки, технику для дома. Эта техника была необходима людям для удаленной работы.

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Тогда из-за локдаунов по всему миру подорожала логистика. Как отмечают аналитики Resilinc, в 2020 году перебои в мировых цепочках поставок выросли на 67%.

Конечно, есть еще и несколько других сопутствующих подорожанию факторов, а именно:

  • большинство компаний, которые занимаются поставкой чипов на рынок, владеют только технологией, а не производством;
  • экологический кризис на Тайване, где фабрики оставались без воды;
  • ряд техногенных аварий в китайском Шихэцзы и японской префектуре Ибараки – местах локации крупнейших производителей электроники и кремния;
  • дефицит кремния, рост цен на который, по прогнозам, продлится до 2027 года.

Смартфоны в Украине тоже будут дороже?

По данным Минфина, техника в украинских магазинах дорожала еще в 2021 году. Ценники менялись так:

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  • в магазинах "Киевстар" средняя стоимость гаджета выросла на 18%;
  • в "Фокстроте" – на 20%;
  • в "Цитрусе" – на 8%.

"В 2020 году техника в отечественных магазинах продолжит дорожать. Идет инфляционное давление на все рынки. Кредиты для бизнеса становятся дороже, транспортные затраты растут. Плюс глобальные причины, ударившие по рынку смартфонов. По прогнозам, смартфоны в Украине в этом году могут подорожать еще больше, чем в мире, – на 30-35%", – говорит аналитик Александр Болтян.

Ранее мы писали, что в Украине в 2022 году интернет провайдеры пересмотрят цены за услуги для всех пользователей.

По словам руководителя интернет-провайдера NetAssint Максима Тульева, цена за интернет может повыситься на 20%, то есть за скорость в 100 Мбит/с украинец будет платить около 300 гривен в месяц.

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