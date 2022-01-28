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В Украине взлетят цены на интернет: кому придется платить больше всего

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 16:33
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Подорожание больше всего ощутят жители сельской местности и те, кто живет в частных городских секторах
Украинцы в 2022 году будут больше платить за интернет
Украинцы в 2022 году будут больше платить за интернет / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Повышение цен в Украине в 2022 году коснется не только продуктов питания, но и интернета. Провайдеры заявляют, что месячная плата за услуги станет дороже для всех пользователей.

Об этом сообщает Biz.today.ua.

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Интернет дорожает из-за повышения расходов на кабели и подорожания энергоносителей.

Как объяснил руководитель интернет-провайдера NetAssint Максим Тульев, в 2022 году цена за интернет может повыситься на 20%, то есть за скорость в 100 Мбит/с украинец будет платить около 300 гривен в месяц.

Подорожание больше всего ощутят жители сельской местности и те, кто живет в частных городских секторах. А вот пользователи, которые живут в многоквартирных домах в крупных городах могут не беспокоиться – они повышение ежемесячной платы особо не ощутят.

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Что с остальными ценами?

Украина закончила 2021 год с инфляцией в 10%, хотя в макропрогнозе было заложено 7,3%. Поэтому инфляционные опасности только усиливаются. Влияет на это не только высокие цены на товары и услуги, но и подорожание энергоносителей.

Тем временем Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые виды продуктов. До конца карантина она будет ограничиваться 10%.

Госрегулирование цен касается следующих продуктов:

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  • сахар-песок;
  • пшеничная мука высшего сорта;
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта);
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке);
  • подсолнечное масло;
  • куриные яйца категории С1;
  • птица (куриная тушка);
  • сливочное масло жирностью 72,5 процента.

Ранее мы рассказывали, в какой стране мира самой дорогой интернет, и пислаи, что "Укртелеком" при поддержке Iskratel инвестирует 12 млн евро в программу по расширению сети оптического интернета.

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