В Украине может появиться этический кодекс для коллекторов

В Раде появился новый законопроект о защите должников

Пока один закон о защите от недобросовестных коллекторов (№ 2133) все еще ждет второго чтения, в Верховной Раде зарегистрировали новый проект (№ 4241). Он предполагает, что Нацбанк будет контролировать соблюдение коллекторами законодательства и этических норм – для них пропишут перечень разрешенных способов воздействия и ограничат частоту общения с должниками.

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Как сообщила пресс-служба НБУ, это совместный документ, над которым работали народные депутаты, Национальный банк и уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Кроме того, предлагается создать публичный реестр коллекторских компаний. Вести его будет тоже НБУ.

Пояснительная записка к новому законопроекту, а также его текст пока не опубликованы.

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Напомним, по данным Нацбанка, украинцы активно жалуются на деятельность "выбивателей долгов" – всего за месяц регулятор получил 535 жалоб на действия коллекторов.

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Ранее о том, как правильно взаимодействовать с коллекторами рассказывали новости "Сегодня":

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