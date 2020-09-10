Украинцев терроризируют коллекторы: в НБУ рассказали, как защититься

При работе с должниками в Украине часто нарушается закон

Пока закон о защите от недобросовестных коллекторов ждет второго чтения, украинцы активно жалуются на деятельность "выбивателей долгов". Национальный банк Украины (НБУ) только в июле 2020 года получил 535 жалоб на действия коллекторов. Это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковских финансовых учреждений, сообщают в НБУ.

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"Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту", – уточнили в Нацбанке.

Там объяснили, что давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов.

"Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство. Кроме того, если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении закона о защите персональных данных. Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца", - подчеркнули в НБУ.

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Если коллектор угрожает, он тоже нарушает законодательство – причем сразу по многим статьям.

"Такие методы работы коллекторов как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. нарушают ряд статей Конституции (3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса (3 , 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса (182). Во-вторых, если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальных процедур, предусмотренных законом. Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга", - разъяснили в Нацбанке.

Как себя защитить?

В первую очередь, в НБУ рекомендуют узнать название коллекторской компании, представители которой звонят из-за чужого кредита. Потом – попробовать объяснить им ситуацию и попросить прекратить звонки.

Если это не помогает, следует обратиттся с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0800505240.

"Также следует обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных", - добавили в НБУ.

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А вот если коллекторы угрожают, нужно обращаться в правоохранительные органы.

К слову, если Верховная Рада все же пример законопроект о защите от недобросовестных коллекторов, в Украине будут введены такие новшества:

банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора должны будут предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту;

коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения;

Национальный банк будет вести реестр коллекторов;

банки и финансовые компании контролировать поведение привлеченных ими коллекторов, а также будут обязаны сообщать НБУ о заключенных сделках с коллекторами.

Ранее сайт "Сегодня" уже писал о том, как мошенники берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторам. А коллекторы запугивают жертв мошенников, убеждая их не идти в полицию.

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