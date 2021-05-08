В каких банках подороже сдать доллар: курс валют в ПриватБанке, Monobank и других

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Государственные и коммерческие банки в Украине установили "расценки" на иностранную валюту на первый день вторых длинных майских выходных. Сайт "Сегодня" сравнил курсы валют, которые установили утром 8 мая столичные отделения главных банков страны.
Где подороже сдать доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|ПУМБ
|27,70
|27,70
|Укргазбанк
|27,60
|27,62
|Monobank (Универсал Банк)
|27,55
|27,65
|Ощадбанк
|27,57
|27,57
|ПриватБанк
|27,45
|27,50
Где подешевле купить доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,80
|27,78
|Monobank (Универсал Банк)
|27,85
|27,85
|ПриватБанк
|27,86
|27,855
|Ощадбанк
|27,87
|27,87
|ПУМБ
|27,90
|27,90
Сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, совсем недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры.
Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":