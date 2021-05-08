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У яких банках дорожче здати долар: курс валют в ПриватБанку, Monobank та інших

8 травня, 11:30

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Різниця між курсом покупки і продажу американської валюти в головних банках України від 8 травня становить 20-25 копійок

Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images

Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images

Державні і комерційні банки в Україні встановили "розцінки" на іноземну валюту на перший день друге довгих травневих вихідних. Сайт "Сьогодні" порівняв курси валют, які встановили вранці 8 травня столичні відділення головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн)
ПУМБ 27,7027,70
Укргазбанк 27,6027,62
Monobank (Універсал Банк)27,5527,65
Ощадбанк 27,5727,57
ПриватБанк 27,4527,50

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн)
Укргазбанк 27,8027,78
Monobank (Універсал Банк)27,8527,85
ПриватБанк 27,8627,855
Ощадбанк 27,8727,87
ПУМБ 27,9027,90
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Сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, зовсім недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри.

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До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавірусу. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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