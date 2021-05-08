У яких банках дорожче здати долар: курс валют в ПриватБанку, Monobank та інших

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Державні і комерційні банки в Україні встановили "розцінки" на іноземну валюту на перший день друге довгих травневих вихідних. Сайт "Сьогодні" порівняв курси валют, які встановили вранці 8 травня столичні відділення головних банків країни.
Де дорожче здати долар:
|У касах (грн)
|На карту (грн)
|ПУМБ
|27,70
|27,70
|Укргазбанк
|27,60
|27,62
|Monobank (Універсал Банк)
|27,55
|27,65
|Ощадбанк
|27,57
|27,57
|ПриватБанк
|27,45
|27,50
Де дешевше купити долар:
|У касах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,80
|27,78
|Monobank (Універсал Банк)
|27,85
|27,85
|ПриватБанк
|27,86
|27,855
|Ощадбанк
|27,87
|27,87
|ПУМБ
|27,90
|27,90
Сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, зовсім недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри.
До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавірусу. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":