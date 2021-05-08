У яких банках дорожче здати долар: курс валют в ПриватБанку, Monobank та інших

Різниця між курсом покупки і продажу американської валюти в головних банках України від 8 травня становить 20-25 копійок

Фото: PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP via Getty Images

Державні і комерційні банки в Україні встановили "розцінки" на іноземну валюту на перший день друге довгих травневих вихідних. Сайт "Сьогодні" порівняв курси валют, які встановили вранці 8 травня столичні відділення головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн) ПУМБ 27,70 27,70 Укргазбанк 27,60 27,62 Monobank (Універсал Банк) 27,55 27,65 Ощадбанк 27,57 27,57 ПриватБанк 27,45 27,50

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,80 27,78 Monobank (Універсал Банк) 27,85 27,85 ПриватБанк 27,86 27,855 Ощадбанк 27,87 27,87 ПУМБ 27,90 27,90

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Сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, зовсім недавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри.

До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавірусу. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":