В дорогу и в укрытие: какими продуктами стоит запастись во время войны

Во время войны каждый украинец должен иметь запас определенных продуктов, которые обеспечат жизнедеятельность человека в течение некоторого времени. Людям, проживающим в многоэтажном доме, рекомендуется иметь "тревожный чемоданчик", чтобы в случае экстренной ситуации взять с собой, а тем, кто проживает в частном доме и имеет подвальное помещение — обустроить своеобразный бункер там.
"Сегодня" расскажет вам, какими продуктами необходимо запастись в первую очередь и сколько это будет стоить.
Стандартный запас продуктов питания, например, на семь дней должен рассчитываться в соответствии с количеством людей в семье и состоять из разных категорий товаров. В своем подвальном помещении следует обустроить зону для хранения продуктов, имеющих длительный срок хранения. В этот список входят:
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- питьевая вода для бытовых нужд и минеральная вода в неограниченном количестве (по данным Минфина, в марте 2022 года стоимость одной бутылки минеральной воды 1,5 л – 13,90 грн);
- консервация домашняя (при наличии) и из магазина (например, сардины 230 г — 35,91 грн, шпроты 150 г — 38,50 грн, огурцы 920 г — 93,46 грн, икра из кабачков 500 г — 28,20 грн и т. д.) ;
- еда быстрого приготовления (гречка 1 кг – 49,30 грн, вермишель 1 кг – 21,93 грн, макароны 1 кг – 26,40 грн и т.п.);
- хлебцы, сухари, крекер, — все то, что может заменить хлеб, ведь для запасов на неделю он не годится;
- сладкое. Для поддержания энергетического тонуса организма необходимо употреблять в пищу продукты, богатые углеводами: сгущенное молоко, сухофрукты, халву, печенье, шоколад или просто сахар (1 кг — 26,38 грн).
Следует обратить свое внимание также на: сыр в парафиновой корке, чай, кофе, сухое молоко, сухофрукты, орехи и немного соли.
Как писали "Сегодня", этими же продуктами в необходимом количестве стоит наполнить свой "тревожный чемоданчик". Однако лишним в нем будут:
- сосиски, вареная колбаса;
- рыбные консервы;
- чипсы, семечки;
- соусы, кетчуп, майонез.
Как безопасно хранить продукты
Центр общественного здоровья напомнил несколько ключевых правил безопасного хранения и употребления пищи:
- храните пищу в закрытых контейнерах;
- держите в чистоте посуду для приготовления и потребления пищи;
- не ешьте любую пищу, которая была загрязнена;
- не употребляйте пищу, хранившуюся при комнатной температуре в течение двух часов и более или же имеющую необычный запах, цвет или текстуру;
- не употребляйте консервы из банок, которые вздулись или ржавые, даже если продукт внутри выглядит безопасным;
- для приготовления детской смеси используйте только кипяченую или бутилированную воду.
Ограничение продажи продуктов
Некоторые торговые сети вводят ограничения на продажу продуктов во избежание ажиотажа и дефицита. Например, сеть "АТБ" ввела ограничение на продажу социальной группы товаров одному покупателю. Касается это следующих продуктов:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки. Такое решение компания приняла для предотвращения искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением.
Раньше мы рассказывали, что цены на продукты в России после санкций Европы и США резко взлетели вверх.
Также мы писали, что цены на некоторые продукты в Украине власти взяли под контроль, чтобы не допустить проявлений мародерства.