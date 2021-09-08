Становится все интереснее и жарче: что происходит с долларом на межбанке

Как ожидают аналитики, вероятнее всего, произойдет коррекция по курсу доллара и его проседание закончится

Доллар на межбанке снова нестабилен / Фото: УНИАН, Сегодня

Курс доллара на межбанке в среду, 8 сентября, после длительного падения вырос – до 26,73-26,75.

Как говорят аналитики Минфина, выход Нацбанка с выкупом доллара по 26,72 гривни заставляет клиентов определяться со своими операциями на рынке.

Реклама

Что происходило с курсом доллара на межбанке в течение месяца. Данные: Минфин

"На межбанке в ближайшее время будет становиться все интереснее и жарче, а скорее всего – произойдет коррекция по курсу доллара и его проседание закончится", – прогнозируют аналитики.

Реклама

Как ожидается, принципиальным будет поведение Нацбанка и его ценники интервенций – от этого и будет зависеть уровень котировок доллара на межбанке.

В то же время евро на межбанке падает в цене, – до 31,6-31,62 грн.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что в Украине динамика доллара умеренно негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.

Реклама

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре – поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

Что происходило с курсом доллара