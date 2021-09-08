Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Чехія - Україна: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Стає все цікавіше і спекотніше: що відбувається з доларом на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
8 вересня, 13:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як очікують аналітики, найімовірніше, відбудеться корекція щодо курсу долара і його просідання закінчиться
Долар на міжбанку знову нестабільний
Долар на міжбанку знову нестабільний / Фото: уніан, Сьогодні

Курс долара на міжбанку в середу, 8 вересня, після тривалого падіння зріс – до 26,73-26,75.

Як кажуть аналітики Мінфіну, вихід Нацбанку з викупом долара по 26,72 гривні змушує клієнтів визначатися зі своїми операціями на ринку.

Реклама

Що відбувалося з курсом долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін

"На міжбанку найближчим часом ставатиме все цікавіше і спекотніше, а найімовірніше – відбудеться корекція щодо курсу долара і його просідання закінчиться", – прогнозують аналітики.

Реклама

Як очікується, принциповим буде поведінка Нацбанку і його цінники інтервенцій – від цього і залежатиме рівень котирувань долара на міжбанку.

Водночас євро на міжбанку падає в ціні, – до 31,6-31,62 грн.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в Україні динаміка долара помірно негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб зростати.

Реклама

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні – тому гривневі вклади, як і раніше, залишаються вигідніше валютних заначок.

Що відбувалося з курсом долара

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти