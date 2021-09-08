Стає все цікавіше і спекотніше: що відбувається з доларом на міжбанку

Як очікують аналітики, найімовірніше, відбудеться корекція щодо курсу долара і його просідання закінчиться

Долар на міжбанку знову нестабільний / Фото: уніан, Сьогодні

Курс долара на міжбанку в середу, 8 вересня, після тривалого падіння зріс – до 26,73-26,75.

Як кажуть аналітики Мінфіну, вихід Нацбанку з викупом долара по 26,72 гривні змушує клієнтів визначатися зі своїми операціями на ринку.

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Що відбувалося з курсом долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін

"На міжбанку найближчим часом ставатиме все цікавіше і спекотніше, а найімовірніше – відбудеться корекція щодо курсу долара і його просідання закінчиться", – прогнозують аналітики.

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Як очікується, принциповим буде поведінка Нацбанку і його цінники інтервенцій – від цього і залежатиме рівень котирувань долара на міжбанку.

Водночас євро на міжбанку падає в ціні, – до 31,6-31,62 грн.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в Україні динаміка долара помірно негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб зростати.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні – тому гривневі вклади, як і раніше, залишаються вигідніше валютних заначок.

Що відбувалося з курсом долара