Стає все цікавіше і спекотніше: що відбувається з доларом на міжбанку

Курс долара на міжбанку в середу, 8 вересня, після тривалого падіння зріс – до 26,73-26,75.
Як кажуть аналітики Мінфіну, вихід Нацбанку з викупом долара по 26,72 гривні змушує клієнтів визначатися зі своїми операціями на ринку.
Що відбувалося з курсом долара на міжбанку протягом місяця. Дані: Мінфін
"На міжбанку найближчим часом ставатиме все цікавіше і спекотніше, а найімовірніше – відбудеться корекція щодо курсу долара і його просідання закінчиться", – прогнозують аналітики.
Як очікується, принциповим буде поведінка Нацбанку і його цінники інтервенцій – від цього і залежатиме рівень котирувань долара на міжбанку.
Водночас євро на міжбанку падає в ціні, – до 31,6-31,62 грн.
Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в Україні динаміка долара помірно негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб зростати.
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні – тому гривневі вклади, як і раніше, залишаються вигідніше валютних заначок.
Що відбувалося з курсом долара
- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.