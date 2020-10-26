Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPO

Крупнейшая в Китае финтех-компания, оператор популярного платежного сервиса Alipay – Ant Group – планирует привлечь 34,4 млрд долларов в ходе рекордного IPO. Компанию контролирует основатель Alibaba Джек Ма. Он ожидает, что это IPO станет "крупнейшим в истории человечества". Первичное публичное размещение акций пройдет на биржах в Шанхае и Гонконге. Стоимость акций установлена на уровне 68,8 юаня и 80 гонконгских долларов за акцию.

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Об этом сообщает Wall Street Journal.

Если все получится, Ant Group побьет рекорд национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, которая привлекла 29,4 млрд долларов в конце 2019 и начале 2020 годов. На бирже в Гонконге акции начнут торговаться 5 ноября. Дата листинга в Шанхае еще не объявлена, но ожидается, что он состоится в тот же день.

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При этом Alibaba купит акций Ant Group на сумму 51,1 млрд юаней (на 7,6 млрд долларов), чтобы сохранить свою долю в компании на уровне примерно одной трети. Джек Ма и руководство Ant будут совместно владеть 39,5% Ant после IPO.

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Напомним, еще в 2014 году удачное IPO компании Alibaba сделало Джека Ма самым богатым человеком Китая.

Как сообщалось, в конце 2019 года Джек Ма посещал Украину. Он стал участником Киевского международного экономического форума.

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