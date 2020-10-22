Не приватизация: "Нафтогаз" нацелился на открытую продажу акций

НАК "Нафтогаз Украины" готовится к первичному публичному размещению (IPO) миноритарного пакета акций на одной из ведущих международных бирж. Размещение планируют провести через несколько лет. Название биржи пока не озвучивалось. "Нафтогаз" при этом все равно остается в государственной собственности.
Такой план предполагает решение Кабмина о политике собственности компании, сообщила пресс-служба компании.
В "Нафтогазе" считают, что IPO даст возможность:
- привлечь дополнительные финансы;
- сделать компанию более известной в мире;
- оценить стоимость "Нафтогаза";
- войти в мировой клуб компаний, которые управляются эффективно и по прозрачным принципам.
Напомним, ранее планы на IPO озвучивала еще одна государственная компания – "Укрзализныця". Она подписала меморандум о подготовке к размещению акций с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Необходимость вывести "Укрзализныцю" на IPO также зафиксирована в программе деятельности правительства на пять лет.
Кроме того, Кабинет министров Алексея Гончарука предлагал и продажу акций "Укрпочты".
Как известно, с августа в Украине изменились правила расчета тарифов на газ:
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