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Пора готовиться к новому курсу? Что будет с долларом в конце недели

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
23 декабря, 18:51
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 декабря
Доллар подорожал на 2 копейки
Доллар подорожал на 2 копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу 24 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

    23.1224.12Смена
    1 доллар США27,25 грн27,27 грн+0,02
    1 евро30,80 грн30,84 грн+0,04

    По сравнению с курсом НБУ на четверг, 23 декабря, доллар дорожал на 2 копейки, а евро на 4 копейки.

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    Что будет с долларом?

    Аналитик Roboforex Андрей Гойлов считает, что в среду доллар относительно гривны отыграл потери вторника. В то же время, Нацбанк не принимал участия в торгах. А торговая сессия по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 27,31, курс евро укрепился до отметки 30,87.

    "ВВП в III квартале вырос на 2,7% в годовом исчислении. Отчасти этому поспособствовало увеличение объемов переводов трудовых мигрантов. За первые 10 месяцев нынешнего года гастарбайтеры перечислили в Украину 11,99 млрд долларов США. Это на 2,27 млрд (+23,31%) больше, чем за аналогичный период 2020 года", – рассказал "Сегодня" аналитик.

    Украинцы тратят полученные деньги в Украине, а это укрепляет курс гривны и внутренний спрос. В то же время, в стране замедлились темпы роста промышленного производства. В ноябре данный показатель составил 0,4% в годовом исчислении против 1,4% в октябре.

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    "Все это сказывается на темпах восстановления экономики нашей страны после пандемии коронавируса. На фоне падения объемов поставок электроэнергии на 6,3% в декабре можно ожидать падения промпроизводства, что может привнести негатив в настроения инвесторов", – считает эксперт.

    По его мнению, на текущей неделе доллар США относительно гривны укрепится к уровню 27,45. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,15.

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    Ранее мы вместе с экспертом рассказывали, может ли доллар возрасти до 40 гривен в 2022 году.

    А также давали прогнозы, какой будет валюта к Новому году.

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