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Ощадбанк изменил условия для некоторых кредитов – что теперь доступно

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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8 мая, 16:32
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Рассказываем, как Ощадбанк изменил условия кредитования для украинцев во время военного положения
Ощадбанк разрешил карточное кредитование
Ощадбанк разрешил карточное кредитование / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения в Украине Национальный банк ввел определенные ограничения, и банки вынуждены были изменять условия предоставления своих услуг. Теперь постепенно все восстанавливается до довоенной ситуации.

В пресс-службе Ощадбанка сообщили, что банк возобновил установление кредитных лимитов для своих клиентов. Эта услуга доступна с 1 мая.

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Кто может воспользоваться услугой

Следовательно, установить кредитный лимит могут клиенты, получающие в банке заработную плату или пенсию. Кредитную линию можно установить в размере до 15 тысяч гривен сроком на 60 месяцев.

При этом банк не потребует справки о доходах.

"При расчетах картой в торгово-сервисной сети и Интернете по-прежнему действует грейс-период: до 92 дней льготный период на выбранную категорию покупок и до 62 дней на все другие категории покупок под 0,001% годовых", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время войны Ощадбанк не изменял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года. Также на стандартных условиях можно производить кредитование под залог депозитов.

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Что изменится в банках с 1 июня

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в начале полномасштабной войны самые популярные банки ввели кредитные каникулы для украинцев, однако их срок заканчивается.

В ПриватБанке предупредили, что с июня обязательный платеж вернется. А об условиях использования средств в первый летний месяц сообщат отдельно.

В Monobank льготы с самого первоначально были другими и финучреждение продолжало взимать комиссии и проценты, хоть и по пониженным ставкам. В июне кредитные каникулы должны окончательно закончиться и об их пролонгаци Monobank не сообщал.

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В Ощадбанке также предусмотрели кредитные каникулы, и для физлиц, и для бизнеса, закончиться они должны 1 июня. О продлении льгот компания не сообщала.

"Сегодня" также писали, с какими финансовыми проблемами чаще всего сталкиваются украинцы, и рассказывали, как оформить ипотеку в Польше.

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