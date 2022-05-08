Ощадбанк змінив умови для деяких кредитів – що тепер доступно

Розповідаємо, як Ощадбанк змінив умови кредитування для українців під час воєнного стану

Ощадбанк дозволив карткове кредитування / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану в Україні Національний банк запровадив певні обмеження, і банки змушені були змінювати умови надання своїх послуг. Тепер поступово все відновлюється до довоєнної ситуації.

У пресслужбі Ощадбанку повідомили, що банк поновив встановлення кредитних лімітів для своїх клієнтів. Така послуга доступна з 1 травня.

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Хто може користуватися послугою

Отже, встановити кредитний ліміт можуть клієнти, які отримують в банку заробітну плату або пенсію. Кредитну лінію можна встановити в розмірі до 15 тисяч гривень, строком на 60 місяців.

При цьому банк не вимагатиме довідку про доходи.

"При розрахунках карткою в торговельно-сервісній мережі та Інтернеті, як і раніше, діє грейс-період: до 92 днів пільговий період на обрану категорію покупок та до 62 днів на всі інші категорії покупок під 0,001% річних", – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час війни Ощадбанк не змінював розміри раніше встановлених кредитних лімітів та зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року. Також на стандартних умовах можна здійснювати кредитування під заставу депозитів.

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Що зміниться у банках з 1 червня

Раніше "Сьогодні" розповідали, що на початку повномасштабної війни найпопулярніші банки ввели кредитні канікули для українців, проте їхній термін добігає кінця.

У ПриватБанку попередили, що з червня обов'язковий платіж повернеться. А про умови використання коштів у перший літній місяць повідомлять окремо.

У Monobank пільги з самого спочатку були іншими і фінустанова продовжувала стягувати комісії і відсотки, хоч і за зниженими ставками. У червні кредитні канікули мають остаточно закінчитися і про їхню пролонгацію Monobank не повідомляв.

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В Ощадбанку також передбачили кредитні канікули, і для фізосіб, і для бізнесу, закінчитися вони мають 1 червня. Про продовження пільг компанія не повідомляла.

"Сьогодні" також писали, з якими фінансовими проблемами найчастіше стикаються українці, і розповідали, як оформити іпотеку у Польщі.