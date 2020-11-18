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Новости о вакцине от коронавируса поддержали гривню, но риск остался

18 ноября, 12:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украинская валюта удерживает позицию, но в любой момент может девальвировать

Доллар 18 ноября торгуется на межбанке на отметке 28,17 гривни. Украинская валюта укрепилась на фоне заявлений властей США о готовности помочь Украине с закупкой вакцин от коронавируса. В то же время из-за небольшого объема размещения ОВГЗ на рынке сформировался большой навес ликвидности, который в любой момент может девальвировать гривню.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. По его мнению, в ближайшее время доллар останется в диапазоне 28,1-28,2 гривни.

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"Однако если на рынок пойдет ликвидность, следует ждать ослабления. Сдерживать гривню будут экспортеры, которые продолжают заводить валюту под налоговые выплаты", – считает Шевчишин.

Также эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем МВФ бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии Фонда с страну.

"Между тем новый транш Фонда остается пока на паузе и, вероятно, ближайшие 3-4 месяца не будет предоставлен Украине", – говорит аналитик.

Эксперты ранее отмечали, что падение доллара в начале ноября в Украине было кратковременным.

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доллар межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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