Украинцы впервые за год начали скупать наличные доллары

В первой половине ноября украинцы впервые за год купили больше наличной валюты, чем продали банкам. Так, чистая покупка валюты населением с начала ноября составила 120 млн долларов. Покупка инвалюты не превышала продажу по итогам месяца с ноября 2019 года.
Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.
Он также отметил, что курс гривни к доллару за прошедшую неделю укрепился на 0,2% на фоне преобладания предложения инвалюты клиентами банков над спросом. При этом Национальный банк за прошедшую неделю не осуществлял валютных интервенций.
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Данилишин уверен, что это свидетельствует о сбалансированности рынка на текущих уровнях.
С ним в целом согласны рыночные аналитики – они уже отмечали, что курс доллара в Украине нащупал временное равновесие и еще некоторое время останется вблизи текущих значений.
Напомним, в сентябре украинцы продали через банковскую систему 1,45 млрд долларов – на 151,2 млн больше, чем купили. В октябре чистая продажа валюты составила 53 млн долларов.
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