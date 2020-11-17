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Украинцы впервые за год начали скупать наличные доллары

17 ноября, 13:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривня при этом сохраняет позиции и даже немного укрепилась к доллару

В первой половине ноября украинцы впервые за год купили больше наличной валюты, чем продали банкам. Так, чистая покупка валюты населением с начала ноября составила 120 млн долларов. Покупка инвалюты не превышала продажу по итогам месяца с ноября 2019 года.

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Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

Он также отметил, что курс гривни к доллару за прошедшую неделю укрепился на 0,2% на фоне преобладания предложения инвалюты клиентами банков над спросом. При этом Национальный банк за прошедшую неделю не осуществлял валютных интервенций.

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Данилишин уверен, что это свидетельствует о сбалансированности рынка на текущих уровнях.

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С ним в целом согласны рыночные аналитики – они уже отмечали, что курс доллара в Украине нащупал временное равновесие и еще некоторое время останется вблизи текущих значений.

Напомним, в сентябре украинцы продали через банковскую систему 1,45 млрд долларов – на 151,2 млн больше, чем купили. В октябре чистая продажа валюты составила 53 млн долларов.

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доллар валюта Богдан Данилишин курс гривни курс доллара

Источник: Сегодня

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