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Курс евро в Украине взлетел до рекорда за 2,5 года

16 сентября, 16:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валют на 17 сентября

На четверг, 17 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.0917.09Изменение
1 доллар США28,06 грн28,12 грн+ 0,06
1 евро33,34 грн33,39 грн+ 0,05
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Таким образом, по сравнению со значениями 16 сентября курс доллара повысился еще на шесть копеек после роста на те же шесть копеек в предыдущий банковский день. Так дорого американская валюта не стоила с 30 марта 2020 года. А за последнюю неделю – с 10 по 17 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 29 копеек.

Курс евро на 17 сентября вырос еще на пять копеек – с 33,34 до 33,39 гривни. Это максимальная стоимость евровалюты в Украине с 21 февраля 2018 года, то есть за два с половиной года.

В тренде
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар НБУ валюта курс гривня курс гривни курс доллара курс евро евровалюта

Источник: Сегодня

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