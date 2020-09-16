Курс евро в Украине взлетел до рекорда за 2,5 года

На четверг, 17 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

16.09 17.09 Изменение 1 доллар США 28,06 грн 28,12 грн + 0,06 1 евро 33,34 грн 33,39 грн + 0,05

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Таким образом, по сравнению со значениями 16 сентября курс доллара повысился еще на шесть копеек после роста на те же шесть копеек в предыдущий банковский день. Так дорого американская валюта не стоила с 30 марта 2020 года. А за последнюю неделю – с 10 по 17 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 29 копеек.

Курс евро на 17 сентября вырос еще на пять копеек – с 33,34 до 33,39 гривни. Это максимальная стоимость евровалюты в Украине с 21 февраля 2018 года, то есть за два с половиной года.

В тренде Доллар в Украине обновил максимумы с весны: официальный курс

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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