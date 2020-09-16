Гривня в опасности: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса доллара

Доллар после обновления максимумов с марта в официальных курсах НБУ 16 сентября на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 28,14 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вчерашний ажиотажный спрос все еще подогревает рынок. Выход Нацбанка с интервенциями во второй половине дня смог стабилизировать ситуацию и курс на отметке 28,1 гривны за доллар. Если продавцы не будут уверенны, что курс стабилизируется на достигнутых уровнях, они будут придерживать валюту от продажи. А покупатели, у которых горят сроки по оплате импорта, и спекулянты будут давить на гривню", – объяснил аналитик.

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В целом, по его словам, фон для гривни остается негативным.

"Результаты размещения облигаций, как и ожидалось, слабые. Бюджет, с рекордным 6% дефицитом раскритикован. Кроме того, Международный валютный фонд обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. К ним относятся, в частности, ситуация вокруг ПриватБанка, ограничения зарплат для членов наблюдательных советов и правления, а также зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов, которые порочат систему корпоративного управления. МВФ обеспокоен нецелевым использованием средств из Фонда по борьбе с коронавирусом. Очевидно, что на МВФ ориентируются и другие кредиторы, поэтому такие заявления весьма негативны для гривни", – считает эксперт.

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Шевчишин прогнозирует, что курс гривни в ближайшее время, вероятно, попытается закрепиться вблизи отметки 28 гривен за доллар, где будет консолидироваться с колебаниями плюс-минус 10 копеек.

"Если же Нацбанк будет бездействовать, гривня будет девальвировать", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.

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