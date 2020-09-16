Українська
$ 28,06
33,34
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Гривня в опасности: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса доллара

16 сентября, 10:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На валютном рынке Украины возник ажиотаж, а риски девальвации усиливаются

Доллар после обновления максимумов с марта в официальных курсах НБУ 16 сентября на межбанковском валютном рынке Украины торгуется на уровне 28,14 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вчерашний ажиотажный спрос все еще подогревает рынок. Выход Нацбанка с интервенциями во второй половине дня смог стабилизировать ситуацию и курс на отметке 28,1 гривны за доллар. Если продавцы не будут уверенны, что курс стабилизируется на достигнутых уровнях, они будут придерживать валюту от продажи. А покупатели, у которых горят сроки по оплате импорта, и спекулянты будут давить на гривню", – объяснил аналитик.

Реклама

В целом, по его словам, фон для гривни остается негативным.

"Результаты размещения облигаций, как и ожидалось, слабые. Бюджет, с рекордным 6% дефицитом раскритикован. Кроме того, Международный валютный фонд обеспокоен рядом вопросов, которые могут повлиять на дальнейшее сотрудничество с Украиной. К ним относятся, в частности, ситуация вокруг ПриватБанка, ограничения зарплат для членов наблюдательных советов и правления, а также зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов, которые порочат систему корпоративного управления. МВФ обеспокоен нецелевым использованием средств из Фонда по борьбе с коронавирусом. Очевидно, что на МВФ ориентируются и другие кредиторы, поэтому такие заявления весьма негативны для гривни", – считает эксперт.

Читайте также: Выплаты по кредитам и курс доллара: Марченко назвал ключевые показатели бюджета-2021

Шевчишин прогнозирует, что курс гривни в ближайшее время, вероятно, попытается закрепиться вблизи отметки 28 гривен за доллар, где будет консолидироваться с колебаниями плюс-минус 10 копеек.

"Если же Нацбанк будет бездействовать, гривня будет девальвировать", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснял, что будет с курсом доллара до конца года.

Реклама

А о том, как в сложных условиях кризиса финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев, узнавайте из специального сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс межбанк курс гривни валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев терроризируют коллекторы: в НБУ рассказали, как защититься
Украинцев терроризируют коллекторы: в НБУ рассказали, как защититьсяФинансы
Звонок Макрона Путину и визит Лукашенко в РФ обвалили рубль
Звонок Макрона Путину и визит Лукашенко в РФ обвалили рубльРоссия
Закон про систему гарантування вкладів відповідає конституційним цінностям і принципам, – експерти з конституційного права
Закон про систему гарантування вкладів відповідає конституційним цінностям і принципам, – експерти з конституційного праваФинансы
У Путина объяснили, куда пойдет миллиардный кредит Лукашенко
У Путина объяснили, куда пойдет миллиардный кредит ЛукашенкоРоссия
До максимума не хватает 15 копеек: каким будет курс доллара этой осенью
До максимума не хватает 15 копеек: каким будет курс доллара этой осеньюФинансы
Доллар в Украине вырос до максимума за месяц
Доллар в Украине вырос до максимума за месяцФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять