Курс доллара летит вниз — что происходит на межбанке

24 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,80 – 29,95 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 16:59 по Киеву средние курсы валют на межбанке были такими:
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- доллар США – 29,80 – 29,95 гривни;
- евро – 33,22 – 33,39 гривни.
На "черном" рынке котировки гривны к доллару составляют 29,35 – 30,94 гривни. Евро покупают за 33,11 гривни, продают за 34,96 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 30,15 – 31,00 гривни, евро только покупают за 32 гривни.
Банки устанавливают ограничения
НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:
- введено ограничение на снятие наличных в объеме 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;
- запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;
- ограничений на безналичные расчеты пока нет;
- доступ к сейфовым ящикам сохраняется.
Национальный банк также зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар.
Раньше мы рассказывали, как киевляне реагировали на первый день войны, как массово скупали лекарства, продукты и бензин.
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