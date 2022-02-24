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Курс доллара летит вниз — что происходит на межбанке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 18:15
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Курс гривни к долару на межбанке на вечер 24 февраля снизился
Что происходит с долларом на межбанке
Что происходит с долларом на межбанке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

24 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,80 – 29,95 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

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В 16:59 по Киеву средние курсы валют на межбанке были такими:

  • доллар США – 29,80 – 29,95 гривни;
  • евро – 33,22 – 33,39 гривни.

На "черном" рынке котировки гривны к доллару составляют 29,35 – 30,94 гривни. Евро покупают за 33,11 гривни, продают за 34,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 30,15 – 31,00 гривни, евро только покупают за 32 гривни.

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Банки устанавливают ограничения

НБУ заверил, что банковская система во время войны будет продолжать работу, но есть несколько нюансов:

  • введено ограничение на снятие наличных в объеме 100 тыс. грн в день, кроме выплат зарплат и социальных выплат;
  • запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;
  • ограничений на безналичные расчеты пока нет;
  • доступ к сейфовым ящикам сохраняется.

Национальный банк также зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар.

Раньше мы рассказывали, как киевляне реагировали на первый день войны, как массово скупали лекарства, продукты и бензин.

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Также мы писали, почему McDonald's приостанавливает работу в Украине.

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