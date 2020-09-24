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"Как в супермаркете": украинцам хотят продавать газ на почте и в отделениях банков

24 сентября, 11:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Нафтогаз" уже ведет переговоры с Укрпочтой, ПриватБанком и Ощадбанком

"Нафтогаз Украины", который установил новые тарифы на газ для населения, планирует оформлять прямые договоры на продажу топлива украинцам через отделения "Укрпочты" и государственных ПриватБанка и Ощадбанка. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская, передает UBR.

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Осмоловская сравнила такую будущую сеть "Нафтогаза" с сетью супермаркетов, в которые производитель ставит свое "молоко", только в данном случае будет продаваться газ.

"Это дистрибюционная сеть. Вы можете, если, например, производите молоко, открыть магазинчик, где продаете только фермерское молоко, а можете это молоко поставлять в те же сети супермаркетов, например. В нашем случае это выбор между открытием собственных магазинчиков или подписанием большого контракта с сетью супермаркетов по всей стране", – сказала Осмоловская.

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Переговоры, по ее словам, пока ведутся неофициально.

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Осмоловская также уточнила, что потребители, которые пожелают покупать газ напрямую у "Нафтогаза", смогут подключиться к поставщику и просто отправив копии документов на сайте НАК. Отделения в таком случае понадобятся в качестве контакт-центров.

Напомним, около 90% бытовых потребителей газа в Украине являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз". При этом цена газа для населения теперь зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.

Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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газ Ощадбанк Укрпочта ПриватБанк Нафтогаз Украины осмоловская
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