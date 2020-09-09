Цену на газ можно зафиксировать: "Нафтогаз" показал три тарифа

Группа "Нафтогаз" после роста стоимости газа в Европепредставила новые тарифные планы для бизнеса и населения. Теперь их три – "Годовой", "Квартальный" и "Месячный", однако бытовые потребители могут выбирать только между годовым и месячным тарифом. Как сообщают в компании, тарифы разработали с учетом профиля потребления клиента.

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"В частности, тариф "Годовой" лучше всего подходит для газоснабжающих компаний (газсбыт): учет среднего профиля за пять лет, привязка к ежедневным котировкам газового хаба NCG, различные условия оплаты (предоплата, постоплата, подекадной оплата)", - объяснили в "Нафтогазе".

Тариф "Квартальный" доступен с сентября-2020 на четвертый квартал этого года и на первый квартал 2021-го. Он предусматривает продажу лотами до 150 тыс. куб. м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ). "Цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала", - отметили в компании.

Месячный тариф доступен в виде лота до 50 тыс. куб. м с фиксированной ценой в течение месяца. "Заказать газ в рамках тарифа "Месячный" можно с поставкой в текущем месяце, на месяц вперед и на два месяца вперед", – добавили в "Нафтогазе".

Поэтому для бытовых потребителей по условиям месячного тарифа цена газа меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за потребленный газ происходит в следующем месяце после поставки.

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По условиям же годового тарифа цена и объем потребления газа фиксируются при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема газа, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

Напомним, около 90% бытовых потребителей газа в Украине являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз". А цена газа для населения теперь зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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