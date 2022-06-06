Июнь перевернет рынок валют – что будет с курсом доллара совсем скоро

Эксперт рассказал, чего ждать на валютном рынке Украины в ближайшую неделю

Курс доллара в Украине может укрепиться / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в ближайшую неделю, с 6 по 12 июня, курс продажи доллара США будет колебаться в рамках 29,35-35 гривен.

Такой прогноз в эксклюзивном комментарии "Сегодня" дал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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По его словам, есть несколько новостей, которые позволят курсу стабилизироваться в начале июня.

Во-первых – это разрешении со стороны НБУ продавать валюту по любому курсу. Во-вторых, состоялось небывалое повышение учетной ставки финансового регулятора страны с 10% до 25%.

"При этом, война не заканчивается и спрос на валюту расти пока не может из-за низких доходов населения. Кроме того, когда получается так, что конвертировать валюту в гривну можно лишь по официальному курсу, что невыгодно для держателей валюты, более активно развивается система взаимозачета среди населения", – поясняет эксперт.

Что это означает?

Это приведет к тому, что в ближайшие недели будет пользоваться спросом развитие коммуникации среди частных "менял", как это было всегда вблизи рынков во многих городах.

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Курс национальной валюты стабилизируется, но не сулит укрепления.

Орыщак подчеркивает, что риск дефолта страны и падения банковского сектора в наши дни максимально близок.

"Это будет сдерживать спрос населения на депозиты в национальной валюте несмотря на существования закона о 100% гарантировании возврата средств по вкладам", – говорит аналитик.

Что может сделать НБУ?

Уже сейчас есть дефицит бюджета страны, сохраняется военное положение, новые внешние кредиты поступают нерегулярно.

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Поэтому, если размышлять о том, сможет ли НБУ поддержать банки и привлекут ли они больше денег в систему путем повышения учетной ставки, то сейчас это может не сработать, предупредил Орыщак.

Но сдержать отток депозитов из банков все таки удастся. Статистика по вкладам умеренно оптимистичная.

Гривневые средства физлиц за квартал выросли на 10.8%. Объем срочных гривневых депозитов физических лиц уменьшился за I квартал на 7.5%.

А вот доля новых краткосрочных депозитов сроком до 1 месяца в марте стремительно возросла до 31.8%. Это означает, что можно рассчитывать, что люди будут переводить среднесрочные депозиты в краткосрочные, если там произойдет хоть небольшое увеличение ставки доходности.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с долларом на черном рынке и рассказывали, чем напугала инвесторов ситуация в США.