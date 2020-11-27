Гривня держится, но это ненадолго: прогноз курса доллара

Доллар после роста официального курса 27 ноября на межбанке держится на отметке 28,46 гривни. На ситуацию повлияло решение Кабинета министров утвердить проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной Раде. При этом валютный рынок активизируется, поэтому в перспективе девальвация гривни продолжится. Курс в ближайшее время может устремиться в диапазон выше 28,5 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По его словам, вероятность введения жесткого карантина все больше давит на рынок и на настроения импортеров, которые значительно снизили активность.

"После вчерашнего выходного дня в США (Дня благодарения), рынок активизируется, что отразится в объемах. Продавцы и покупатели будут стараться закрыть свои "долги" после вчерашнего простоя, в результате чего рынок может получить импульс направленного движения. Мы сохраняем девальвационные ожидания, поэтому склоняемся к плавному подорожанию доллара", – сказал Шевчишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом гривни после полного локдауна. Аналитики называли два основных сценария.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил о необходимости ввести локдаун на 4 недели. Решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Источники "Сегодня" в Кабмине также сообщали, что сейчас рассматривается несколько вариантов локдауна. В частности, там обсуждали закрытие метро и серьезные ограничения в работе наземного транспорта.

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