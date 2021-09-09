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Доллар в Украине вырос – курс НБУ

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
9 сентября, 09:13
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 9 сентября
Доллар снова изменился в цене
Доллар снова изменился в цене / Фото: УНИАН, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 9 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,74 грн;
  • 1 евро – 31,63 грн;
  • 1 злотый – 7,0 грн;
  • 10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар стал дороже на 1 копейку, а евро снизился в цене на 7 копеек. В то же время злотый подешевел на 2 копейки, а рубли никак не изменились в цене.

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На межбанке 8 сентября доллар подорожал.

  • Доллар подорожал на 5 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,75/26,77 грн (покупка/продажа).
  • Евро тем временем упал в цене на 4 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,61/31,63 грн (покупка/продажа).

Что будет с курсом осенью

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что осенью курс гривни зафиксируется на уровне 27,5 грн за доллар.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также считает, что значительной девальвации национальной валюты не будет вплоть до конца года, учитывая ожидание рекордного урожая и получение Украиной 2,7 млрд долларов от МВФ.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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