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Долар в Україні зріс – курс НБУ

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
9 вересня, 09:13
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 9 вересня
Долар знову змінився в ціні
Долар знову змінився в ціні / Фото: уніан, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) на четвер, 9 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,74 грн;
  • 1 євро – 31,63 грн;
  • 1 злотий – 7,0 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар став дорожче на 1 копійку, а євро знизився в ціні на 7 копійок. Водночас злотий подешевшав на 2 копійки, а рублі ніяк не змінилися в ціні.

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На міжбанку 8 вересня долар подорожчав.

  • Долар подорожчав на 5 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,75/26,77 грн (купівля/продаж).
  • Євро тим часом впав у ціні на 4 копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,61/31,63 грн (купівля/продаж).

Що буде з курсом восени

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що восени курс гривні зафіксується на рівні 27,5 грн за долар.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко також вважає, що значної девальвації національної валюти не буде аж до кінця року, з огляду на очікування рекордного врожаю і отримання Україною 2,7 млрд доларів від МВФ.

Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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