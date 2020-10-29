Доллар в Украине устремился к трехлетнему рекорду

На ситуацию могло повлиять скандальное решение КСУ об электронном декларировании

Курс гривни на межбанковском валютном рынке опустился до уровня 28,44 грн/долл. в покупке и 28,46 грн/долл. в продаже. Последний раз такие значения на межбанке фиксировались в конце января 2018 года.

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Об этом свидетельствуют данные торгов, которые публикует Minfin.

Как считает финансовый аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко, на падение гривни могло повлиять решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

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"На прошлой неделе курс находился в неустойчивом равновесии. Скорее всего, эта новость стала психологическим фактором, который переломил ситуацию на рынке в пользу продавцов", – цитирует эксперта НВ.Бизнес.

Ранее эксперты не ожидали резкого роста курса доллара в первую неделю после выборов. Впрочем, специалисты предупреждали, что многие риски для стабильности украинской валюты остались в силе.

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