Українська
$ 28,4
33,31
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар в Украине устремился к трехлетнему рекорду

29 октября, 14:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На ситуацию могло повлиять скандальное решение КСУ об электронном декларировании

Курс гривни на межбанковском валютном рынке опустился до уровня 28,44 грн/долл. в покупке и 28,46 грн/долл. в продаже. Последний раз такие значения на межбанке фиксировались в конце января 2018 года.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные торгов, которые публикует Minfin.

Как считает финансовый аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко, на падение гривни могло повлиять решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

В тренде
"Евробляхерам" закрутят гайки: копы будут штрафовать за прострочку ввоза авто
Реклама

"На прошлой неделе курс находился в неустойчивом равновесии. Скорее всего, эта новость стала психологическим фактором, который переломил ситуацию на рынке в пользу продавцов", – цитирует эксперта НВ.Бизнес.

Ранее эксперты не ожидали резкого роста курса доллара в первую неделю после выборов. Впрочем, специалисты предупреждали, что многие риски для стабильности украинской валюты остались в силе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Банки массово отказываются менять монеты и старые банкноты: что делать (видео)
Банки массово отказываются менять монеты и старые банкноты: что делать (видео)Финансы
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документы (видео)
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документы (видео)Финансы
Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривен
Финансовая разведка Украины засекла отмывание 60 млрд гривенЭкономика
Доллар подешевел, евро вырос до максимумов почти за три года
Доллар подешевел, евро вырос до максимумов почти за три годаФинансы
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPO
Рекорд за всю историю человечества: богатейший человек Китая готовит грандиозное IPOФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять