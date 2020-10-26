Выборы прошли, риски остались: какого курса доллара ждать в Украине

Валютный рынок следит за итогами голосования, а НБУ напоминает о других проблемах

Курс доллара после роста в официальных курсах 26 октября торгуется на межбанке на уровне 28,33 гривни за доллар. Эксперты отмечают, что участники рынка следят за итогами местных выборов, но доллар вряд ли сильно изменится в цене и продолжит движение вблизи отметки 28,3 гривни на межбанке. Наличный доллар в банках может стоить через неделю около 28,2/28,4 гривни. Впрочем, долгосрочные угрозы стабильности гривни остались в силе.

Реклама

Такие прогнозы сайту "Сегодня" озвучили руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Читайте также: Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов

Иосуб добавил, что НБУ видит целый ряд долгосрочных рисков для гривни. Это:

В тренде От жесткого Brexit больше всех пострадает Ирландия – глава Центробанка

слабый урожай, от которого зависит экспортная выручка аграриев;

постепенное восстановление импорта после обвала в первом полугодии;

рост цен на энергоносители в мире;

низкие доходы от транзита газа в 2020-21 годах.

В результате Нацбанк ожидает ухудшение ситуации с платежным балансом уже в следующем году. Если в 2020 году текущий счет (разница между экспортом и импортом) будет профицитным, около 3% ВВП, то 2021-22 годы будут дефицитными, минус 2% и минус 5% ВВП соответственно.

Реклама

Напомним, ранее МВФ обновил прогноз экономики Украины и дал такой прогноз курса доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

А о том, какими банкнотами и монетами уже нельзя расплатиться в Украине и какие не стоит брать в виде сдачи, смотрите в видео:

Видео: НБУ

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Реклама