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Выборы прошли, риски остались: какого курса доллара ждать в Украине

26 октября, 10:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок следит за итогами голосования, а НБУ напоминает о других проблемах

Курс доллара после роста в официальных курсах 26 октября торгуется на межбанке на уровне 28,33 гривни за доллар. Эксперты отмечают, что участники рынка следят за итогами местных выборов, но доллар вряд ли сильно изменится в цене и продолжит движение вблизи отметки 28,3 гривни на межбанке. Наличный доллар в банках может стоить через неделю около 28,2/28,4 гривни. Впрочем, долгосрочные угрозы стабильности гривни остались в силе.

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Такие прогнозы сайту "Сегодня" озвучили руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Иосуб добавил, что НБУ видит целый ряд долгосрочных рисков для гривни. Это:

В тренде
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  • слабый урожай, от которого зависит экспортная выручка аграриев;
  • постепенное восстановление импорта после обвала в первом полугодии;
  • рост цен на энергоносители в мире;
  • низкие доходы от транзита газа в 2020-21 годах.

В результате Нацбанк ожидает ухудшение ситуации с платежным балансом уже в следующем году. Если в 2020 году текущий счет (разница между экспортом и импортом) будет профицитным, около 3% ВВП, то 2021-22 годы будут дефицитными, минус 2% и минус 5% ВВП соответственно.

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Напомним, ранее МВФ обновил прогноз экономики Украины и дал такой прогноз курса доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

А о том, какими банкнотами и монетами уже нельзя расплатиться в Украине и какие не стоит брать в виде сдачи, смотрите в видео:

Видео: НБУ

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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