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Доллар в Украине пошел вгору, евро теряет в цене: курс НБУ

11 ноября, 16:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 12 ноября

На четверг, 12 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.1112.11Изменение
1 доллар США28,12 грн28,16 грн+ 0,04
1 евро33,20 грн33,14 грн- 0,06
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос еще на четыре копейки после повышения на копейку в предыдущий банковский день. Впрочем, за последнюю неделю – с 5 по 12 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 35 копеек. Эксперты считают, что доллар продолжит расти.

В тренде
Доллар вернулся к росту, евро быстро теряет в цене: курс валют

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Курс евро при этом снизился еще на шесть копеек после того, как упал на 19 копеек в предыдущий банковский день.

Аналитики ранее уже предупреждали, что падение доллара в начале ноября будет кратковременным.

Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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