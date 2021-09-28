Доллар в Украине подешевел, а евро – устремился к росту – официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду 29 сентября:
|24.09
|27.09
|Изменение
|1 доллар США
|26, 66 грн
|26,57 грн
|-0,09
|1 евро
|31,18 грн
|31,03 грн
|+0,15
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 9 копеек, а евро наоборот, вырос в цене – на 15 копеек.
Что происходит с курсом доллара
Как рассказал руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, доллар все более настойчиво продвигается к основным валютам, так как ФРС движется к ужесточению политики. Пока это восхождение доллара нельзя назвать однозначным и сметающим все на своем пути. Поэтому участники рынка не спешат сокращать позиции carry-trade, в расчете на доход от высоких процентных ставок.
В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что всю последнюю неделю сентября сохранится так называемый боковой тренд курса, то есть незначительные колебания вверх-вниз. Но наличная гривня при этом ослабеет на 5-7 коп. в продаже, до 26,8-26,85 грн/доллар с последующим прицелом уже в октябре на 27 грн за доллар.
Как менялся курс доллара и евро:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).