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Долар в Україні подешевшав, а євро – кинувся до зростання – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
28 вересня, 16:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 29 вересня
Долар знову подешевшав
Долар знову подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу 29 вересня:

24.0927.09зміна
1 долар США26, 66 грн 26,57 грн -0,09
1 євро31,18 грн 31,03 грн +0,15

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара став нижче на 9 копійок, а євро навпаки, виріс в ціні – на 15 копійок.

Що відбувається з курсом долара

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Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, долар все більш наполегливо просувається до основних валют, так як ФРС рухається до посилення політики. Поки це сходження долара не можна назвати однозначним і змітає все на своєму шляху. Тому учасники ринку не поспішають скорочувати позиції carry-trade, в розрахунку на дохід від високих процентних ставок.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що весь останній тиждень вересня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Але готівкова гривня при цьому ослабне на 5-7 коп. в продажу, до 26,8-26,85 грн/долар з подальшим прицілом вже в жовтні на 27 грн за долар.

Як змінювався курс долара і євро:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
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