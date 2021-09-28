Долар в Україні подешевшав, а євро – кинувся до зростання – офіційний курс

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара на 29 вересня

Долар знову подешевшав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу 29 вересня:

24.09 27.09 зміна 1 долар США 26, 66 грн 26,57 грн -0,09 1 євро 31,18 грн 31,03 грн +0,15

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара став нижче на 9 копійок, а євро навпаки, виріс в ціні – на 15 копійок.

Що відбувається з курсом долара

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Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, долар все більш наполегливо просувається до основних валют, так як ФРС рухається до посилення політики. Поки це сходження долара не можна назвати однозначним і змітає все на своєму шляху. Тому учасники ринку не поспішають скорочувати позиції carry-trade, в розрахунку на дохід від високих процентних ставок.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що весь останній тиждень вересня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Але готівкова гривня при цьому ослабне на 5-7 коп. в продажу, до 26,8-26,85 грн/долар з подальшим прицілом вже в жовтні на 27 грн за долар.

Як змінювався курс долара і євро: