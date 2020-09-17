На пятницу, 18 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.09 18.09 Изменение 1 доллар США 28,12 грн 28,11 грн - 0,01 1 евро 33,39 грн 33,17 грн - 0,22

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Таким образом, по сравнению со значениями 17 сентября курс доллара снизился на копейку после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. Курс "американца" снизился впервые за последние 15 дней, но все равно остается на максимальном уровне с конца марта. За неделю – с 11 по 18 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 27 копеек.

Курс евро на 18 сентября упал сразу на 22 копейки – до 33,17 гривни. В целом евро побил рекорд дороговизны за два с половиной года. Нынешнее снижение курса стало первым за последние четыре дня.

В тренде Доллар и евро в Украине подешевели после стремительного роста

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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