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Доллар и евро в Украине подешевели после стремительного роста

17 сентября, 16:29

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валют на 18 сентября

На пятницу, 18 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

17.0918.09Изменение
1 доллар США28,12 грн28,11 грн- 0,01
1 евро33,39 грн33,17 грн- 0,22
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Таким образом, по сравнению со значениями 17 сентября курс доллара снизился на копейку после роста на шесть копеек в предыдущий банковский день. Курс "американца" снизился впервые за последние 15 дней, но все равно остается на максимальном уровне с конца марта. За неделю – с 11 по 18 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на 27 копеек.

Курс евро на 18 сентября упал сразу на 22 копейки – до 33,17 гривни. В целом евро побил рекорд дороговизны за два с половиной года. Нынешнее снижение курса стало первым за последние четыре дня.

В тренде
Доллар и евро в Украине подешевели после стремительного роста
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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