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Доллар и евро стремительно падают – курс НБУ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 18:49
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По мнению эксперта, энергетические и эпидемиологические риски полностью игнорируются рынком
По сравнению с предыдущим банковским днем, евро упал на целых 23 копейки
По сравнению с предыдущим банковским днем, евро упал на целых 23 копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 7 октября:

6.107.10Изменение
1 доллар США26,42 грн26,35 грн-0,7
1 евро30,65 грн30,41 грн-0,23

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 7 копеек, а евро на целых 23.

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Что будет с долларом

Как рассказал, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, энергетические и эпидемиологические риски полностью игнорируются рынком. Так же игнорируются репутационные риски страны после публикации исследования Pandora Papers, в которых Украина имеет наибольшее число упомянутых личностей вместе с президентом Владимиром Зеленским.

"Накануне Министерство финансов Украины смогло привлечь только 2,5 млрд гривен, при этом по долгосрочным бумагам 13%+ не было. Сами же нерезиденты за последние три дня сократили свои портфели в ОВГЗ почти на 0,5 млрд гривен", – сказал он.

По его словам, сейчас говорить о восстановлении доллара США не приходится. В ближайшее время гривна может продолжить рост до отметки 26,3 гривен за доллар США.

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Напомним, что гривня даже вошла в ТОП-10 самых прибыльных валют мира за 2021 год, в течение этого времени гривня укрепилась к доллару на 7%.

О том, чего дальше ждать от курса доллара, читайте в нашем материале.

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