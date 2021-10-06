Доллар и евро стремительно падают – курс НБУ

По мнению эксперта, энергетические и эпидемиологические риски полностью игнорируются рынком

По сравнению с предыдущим банковским днем, евро упал на целых 23 копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 7 октября:

6.10 7.10 Изменение 1 доллар США 26,42 грн 26,35 грн -0,7 1 евро 30,65 грн 30,41 грн -0,23

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 7 копеек, а евро на целых 23.

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Что будет с долларом

Как рассказал, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, энергетические и эпидемиологические риски полностью игнорируются рынком. Так же игнорируются репутационные риски страны после публикации исследования Pandora Papers, в которых Украина имеет наибольшее число упомянутых личностей вместе с президентом Владимиром Зеленским.

"Накануне Министерство финансов Украины смогло привлечь только 2,5 млрд гривен, при этом по долгосрочным бумагам 13%+ не было. Сами же нерезиденты за последние три дня сократили свои портфели в ОВГЗ почти на 0,5 млрд гривен", – сказал он.

По его словам, сейчас говорить о восстановлении доллара США не приходится. В ближайшее время гривна может продолжить рост до отметки 26,3 гривен за доллар США.

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Напомним, что гривня даже вошла в ТОП-10 самых прибыльных валют мира за 2021 год, в течение этого времени гривня укрепилась к доллару на 7%.

О том, чего дальше ждать от курса доллара, читайте в нашем материале.